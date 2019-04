Sant'Anastasia, la Partita del cuore contro il disagio giovanile

Giovedì 11 Aprile 2019, 20:34

“Musica,cabaret, balli, bellezza, a sopresa tanti personaggi dello Spettacolo, delle Istituzioni e dello Sport”Si disputerà Venerdi 12 Aprile alle ore 10.30 allo Stadio Agostino De Cicco a Sant’Anastasia la Partita del Cuore contro il disagio sociale, organizzata dall’Associazione For love S.Anastasia e dall’Associazione Vesuvius con il patrocinio del Comune di S. Anastasia. L’ evento è curato da Angelo Iannelli, in collaborazione con Mimmo De Simone e Tina Scarpato.Cresce il fermento in città per la Partita del Cuore che vedrà come Testimonial il noto rapper Ivan Granatino .Hanno confermato la loro presenza alla Partita del Cuore , gli attori: Ciro Petrone, Daniele Vicorito, Arturo Sepe, Antonio Ciccone, Lucio Ciotola, Fabio Toscano, Luca Fummo, Lucio Perri, Francesco Longo, i comici: Angelo Di Gennaro mister degli attori , Nando Varriale , Frank e Gio’. Per i cantanti: Antonio Buonomo, Luca Sepe, Mr Heide, Lino Blandizzi,Ciro Marra , Gennaro De Crescenzo, Gregorio Rega, Luca Sorrento, Federica Raimo e Paky-G. Per gi ex calciatori Nicola Mora, Claudio Moschino, Salvatore Soviero, Carmine Della Pietra e Massimo Perna e ancora il tronista Amedeo Barbato, il giornalista Nello Fontanella ,il ritrattista Ciro Scialo’ , la mamma coraggio Antonella Leardi per l’Associazione Ciro Vive, per la bellezza Nunzia Amato da Miss Mondo. Ida Piccolo Conduttrice tv e giornalista ,Magda Mancuso presentatrice e conduttrice tv e tanti altri personaggi stanno aderendo alla chiamata di Iannelli.Per le istituzioni confermate le presenze del Sindaco di S. Anastasia Lello Abete, che darà il calcio d'inizio , il Sindaco di Cercola Vincenzo Fiengo che scenderà in campo come calciatore, il Sindaco di Marigliano Antonio Carpino, Il Sindaco di Brusciano Giuseppe Montanile e tanti altri non faranno mancare la loro vicinanza ai ragazzi che vivono nel disagio.La manifestazione sarà ripresa dai media, prevista la presenza delle scuole di S. Anastasia per questa importante kermesse al sostegno dei ragazzi disagiati. Chiusura con brindisi finale.