Santa Maria Capua Vetere, il pizzaiolo Enrico Arena a sostegno dei piccoli pazienti del Santobono: una pizza per un sorriso

Il 18 dicembre 2023, La maratona solidale «Natale al Santobono – un libro per un sorriso» di Artis Suavitas Aps fa tappa a Santa Maria Capua Vetere (Ce), presso la pizzeria «Enrico Arena», dove è stata organizzata una cena di beneficenza per contribuire alla raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentata la «libreria speciale permanente», creata da Artis Suavitas Aps, presso i due presidi pediatrici: uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie e in cui i bambini potranno scegliere il loro libro preferito, pagandolo semplicemente con un sorriso.

«Una pizza per un sorriso», è questo il claim che accompagnerà la serata voluta dal talento emergente del mondo pizza Enrico Arena, il quale per l’occasione ospiterà nel suo locale due grandi nomi: il M° Antonio Starita, patron della storica pizzeria Starita a Materdei e ambasciatore della Pizza Napoletana nel mondo, e il M° Attilio Albachiara, ideatore del Trofeo Pulcinella: tre generazioni di pizzaioli che, insieme, sforneranno pizze per gli ospiti e sorrisi per i bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. «Santobono - Pausilipon» di Napoli.

La cena benefica prevede un menù dal costo di 20 euro e ospiterà anche un'asta che si concentrerà sulla vendita di due importanti cimeli: la maglia autografata da Massimo Oddo della partita Milan vs Manchester United, semifinale di Champions League 2006/2007, e la stampa litografica con prova d'autore dell'opera "Diego Eterno", che l'artista Domenico Sepe ha dedicato a Diego Armando Maradona.

A coronare la bella iniziativa, dall' 8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. «Santobono - Pausilipon» di Napoli, saranno allestite, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due «Stanze delle Meraviglie», all’interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere l’atmosfera del Natale anche all'interno di una realtà ospedaliera. L’iniziativa è organizzata da Artis Suavitas Aps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza ed in collaborazione con la Fondazione «Santobono Pausilipon onlus».

La maratona benefica, per questa edizione, si avvale del sostegno di tre eccellenze italiane di prestigio internazionale come Carolina Kostner, la regina del pattinaggio artistico su ghiaccio, il M° Giovanni Allevi, Compositore e Pianista, il M° Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo.