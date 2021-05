Santobono, la festa della mamma a distanza per i bambini ricoverati e le madri

Festa a distanza per i bambini ricoverati all'ospedale Santobono e per le loro mamme. A organizzarla, in occasione della festa della mamma, l'associazione per il Bambino In Ospedale, Abio Napoli.

I volontari hanno fatto un breve spettacolo per i piccoli pazienti affacciati alle finestre dei reparti ed hanno 'invasò di allegria l'esterno dell'ospedale con le mascotte dei Super Pigiamini, bolle di sapone giganti, palloncini colorati e tanta musica. Un'iniziativa che ha coinvolto i bambini che si sono affacciati alle finestre delle loro stanze in reparto e che chiedevano agli animatori se potevano salire. Volontari che avrebbero voluto esaudire il desiderio dei bambini ma al momento, a causa delle norme anti covid, sono dovuti rimanere nel cortile. A ringraziare i volontari di Abio non solo le mamme dei piccoli pazienti dalle finestre ma anche il personale medico «per aver smorzato la tensione e aver spezzato la monotonia di una giornata in ospedale».

Il covid ha bruscamente interrotto le attività di volontariato in presenza nei reparti pediatrici, ma Abio Napoli - si sottolinea - «non ha mai smesso di cercare nuove modalità per continuare a dare sostegno ai bambini e agli adolescenti ricoverati». E appena i volontari potranno rientrare negli ospedali continueranno la loro opera di umanizzazione dei reparti pediatrici, rendendo ancora più colorate e a misura di bambino le 25 ludoteche aperte nei primi vent'anni di attività di volontariato al fianco dei bambini in ospedale