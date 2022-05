Saviano, borse di studio agli alunni della "Ciccone" per il premio Allocca

Il Covid-19 e la guerra in Ucraina è la traccia dell'elaborato sul quale gli alunni della scuola media "A. Ciccone" si sono cimentati per l'assegnazione delle tre borse di studio destinate dalla famiglia Allocca per i vincitori della XXIV edizione del Premio “Raffaele Allocca”, che si svolgerà a Saviano, sabato 21 maggio, alle ore 10,00 nella sede dell'istituzione scolastica. Il premio “Raffaele Allocca”, istituito dalla famiglia per ricordare la figura del parlamentare negli anni ‘70 che è stato anche Sindaco di Saviano, conferisce infatti tre borse di studio agli alunni di terza media, assegnate da una giuria ai migliori elaborati svolti dagli studenti. Il premio “Raffaele Allocca” e la Scuola Media Statale “Antonio Ciccone”, accanto alle tradizionali borse di studio, assegnano anche un Premio sulla Comunicazione con il patrocinio del Sindacato Unitario Giornalisti Campania. L’iniziativa, oltre a quello del Comune di Saviano, si avvale anche del patrocinio della Pro-Loco Il Campanile, del Sindacato unitario giornalisti Campania, del Rotary club Nola Pomigliano D’Arco – Club Mariglianella “Adrianea” e della Little Free Library.