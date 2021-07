«Scarpette rosse-diamo un calcio alla violenza«, triangolare e raccolta fondi per l'ospedale

"Scarpette rosse-diamo un calcio alla violenza", è l'evento che si terrà il 9 luglio a Giugliano, presso il palazzetto dello sport di via Pigna, dove scenderanno in campo l'Asd Giugliano Woman, l'Atletico Football Club Futsal C5 e il Futsal Quarto femminile. L'iniziativa, promossa dall'Asd Giugliano Woman, si prefigge lo scopo di raccogliere fondi per l'ospedale San Giuliano di Giugliano e di sensibilizzare l'integrazione sportiva femminile. Prima del fischio d'inizio del triangolare di calcio a cinque, saranno premiati (alla memoria) Mena Morlando, vittima di mafia, l'ex presidente del Giugliano calcio Salvatore Sestile, scomparso due anni fa, e Giustino Barretta. L'Asd Giugliano Woman ha annunciato, attraverso il patron Mario Grimaldi, che il prossimo anno parteciperà anche al campionato (calcio ad 11) di Eccellenza.