Musica e legalità, lezione all'aperto agli scavi di Liternum

Agli scavi di Liternum al Lago Patria alle 10:00 mercoledì 19 maggio la scuola secondaria statale di I grado don Salvatore Vitale terrà una lezione all'aperto dal titolo "Musica e legalità: cultura, socialità e arte tra passato e futuro. Ripartiamo da noi". Promossa con il patrocinio morale della Città Metropolitana, il Comune di Giugliano in Campania e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la manifestazione è volta a potenziare le abilità degli allievi e ad affinare le loro competenze in campo artistico, con una lezione di musica all'aperto per i ragazzi delle classi prime della sede centrale dell'Istituto, che vedrà la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri del 10 Reggimento di Napoli.

Interverranno il dirigente scolastico, prof. Giovanni Fornataro, il sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi, l'assessore all'Istruzione del Comune di Giugliano in Campania, Tonia Limatola, il direttore del Parco dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, il comandante della Compagna dei Carabinieri di Giugliano in Campania, cap. Andrea Corazza, il ten. col. Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al Valor militare il Consigliere Comunale di Giugliano in Campania, prof.ssa Ilaria Fasano, (commissione Cultura), il consigliere Comunale di Giugliano in Campania, Rosario Ragosta (commissione Normalità e Risorse).