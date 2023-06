Scuola e volontariato, oltre mille studenti e decine di associazioni per la festa dell'agire solidale

Oltre 1000 studenti di 46 scuole hanno animato la 2 giorni di "Scuola e Volontario", iniziativa promossa da CSV Napoli per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà negli istituti scolastici della città Metropolitana di Napoli.

Educare alla sussidiarietà e promuovere la cittadinanza attiva è da sempre lo scopo del progetto, giunto alla XVI edizione, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente i giovani al tema del volontariato, incentivando la loro disponibilità ad entrare in contatto ed impegnarsi in associazioni che si occupano di disagio attraverso un percorso formativo – esperienziale.

«Sono stati - spiega Nicola Caprio, presidente di CSV Napoli - due giorni di lavori intensi e di emozioni che ci hanno fatto capire quanto i giovani siano importanti per innescare e generare nuovi sentimenti e soprattutto il vero cambiamento.

Ringrazio di vero cuore i volontari, i presidenti delle associazioni, i docenti, i tutor e le Istituzioni Regionali e locali che hanno partecipato e fatto sentire la loro vicinanza, la loro voglia di mettersi in gioco ed in particolare di promuovere i giusti valori. E per la prima volta con noi anche l’OTC (l'organismo territoriale di controllo Campania-Molise) che con la presenza del suo presidente all'iniziativa ha ribadito l'importanza della condivisione dei processi e della co-programmazione, per un volontariato sempre più forte ed incisivo».

All'edizione di questo anno, che si è tenuta al teatro Gelsomino di Afragola, hanno partecipato Stefano Tabò - Presidente dell’ Istituto Italiano della Donazione, Bruna Fiola - Presidente Commissione Politiche Sociali Regione Campania, Giuseppe Cirillo - Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Vittoria Lettieri - Vicepresidente Commissione Anticamorra e Beni Confiscati Regione Campania, Gennaro Saiello - Consigliere Regionale della Campania, Roberta Gaeta - Consigliere Regionale della Campania, Antonio Pannone Sindaco - Sindaco di Afragola, Federico Battaglia - Segretario del Vescovo di Napoli, Domenico Credendino - Presidente dell’OTC Campania-Molise e Antonio Musella - presidente dell'Organo di Controllo del Csv Napoli.

«Scuola e Volontariato- sottolinea Giovanna De Rosa, direttore di CSV Napoli- ci permette, ormai da 16 anni, di essere e agire come una comunità educante in cui tutti gli attori condividono percorsi e obiettivi. È uno spazio di contaminazione e di crescita, è un'opportunità per valorizzare i giovani e la loro sensibilità e per riconoscere il ruolo del volontariato come strumento per favorire lo sviluppo di comunità coese e responsabili».