«Seme di luce», il disagio minorile e la sua prevenzione: convegno al Cto di Napoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 17:38

Venerdi 5 aprile 2019 alle 10 nell’aula magna dell’ospedale CTO di Napoli, il tema del disagio minorile e della sua prevenzione verrà affrontato per la prima volta con una visione innovativa in cui medicina, riabilitazione e cultura, intrecciandosi, lanciano delle proposte concrete ai giovani, che saranno i protagonisti dell’incontro. Infatti, come spiega la dottoressa Francesca Barrella, medico Internista, organizzatrice del convegno e del progetto giovani “Seme di Luce”: “nessuno può esimersi dal contribuire secondo le proprie competenze riguardo alla questione del male-essere giovanile, che anche in Campania assume rilevanza sempre maggiore e in maniera spesso eclatante quanto drammatica; soprattutto non può far finta di nulla chi, nella società civile, ha gli strumenti per portare un contributo in termini di risposte concrete”.Dopo i saluti dell’assessora al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta e del Direttore sanitario dell’Ospedale Cotugno-C.T.O. dott. Raffaele dell’Aversano, si entrerà nel vivo della questione con l’intervento dei dirigenti AORN “Ospedale dei Colli”, dott. Sergio Ferraro e dott.ssa Daniela Catapano, relativamente al punto di vista medico ed infermieristico e dott.ssa Silvana Figlioli per il punto di vista della riabilitazione psichiatrica. La dott.ssa Francesca Barrella, affiancata dal dott. Nicola Caracciolo, presenterà i contenuti della proposta innovativa ed inedita del progetto “Seme di Luce” come insieme di nuove “vie di esperienza”, da offrire ai giovani nelle realtà ospedaliere ed in contesti culturali di “bellezza”; infine l’Associazione Koiné di volontariato ospedaliero, porterà la propria testimonianza su quanto già sta operando in questo ambito.“Invitare i giovani ad intraprendere un percorso di esperienza all’interno della realtà ospedaliera, aiuterà i ragazzi a prendere consapevolezza delle complicanze derivanti dai maggiori fattori di rischio adolescenziali, come alcool, droga, fumo e dipendenza da smartphone” dice la dott.ssa Barrella, che aggiunge “Riportare i giovani nella vita vera, nella realtà anche se dolorosa, è il primo passo da compiere per avviare un processo di ri-abilitazione: “la plasticità della mente è la grande forza dell’essere umano e su questa bisogna agire attraverso lo strumento più potente di cui esso è dotato: l’emozione”.