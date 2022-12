Servizio civile universale, pubblicato il nuovo bando: «Fondamentale dare un contributo sociale ed economico al territorio»

Pubblicato il nuovo bando per la selezione dei volontari che potranno entrare a far parte dei progetti del Servizio civile universale, rivolto a tutti i giovani di età compresa dai 18 ai 29 non compiuti. In particolar modo, il Consorzio Icaro e la Xentra Giovani aps grazie ad un accordo di coprogettazione aprono le porte a 1.130 giovani da poter impiegare in un elenco di 12 progetti diversi, grazie al finanziamento di 3 programmi che mirano all’educazione e all’assistenza: “Generazione Vincente”, “Lo Sport è vita” e “No Limits”. Al candidato viene offerta la possibilità di visionare e scegliere la sede più vicina a loro attraverso il sito https://www.consorzioicaro.org/servizio-civile/2446-bando-di-selezione-2022-servizio-civile-universale-scadenza-10-febbraio-2023/

Come tutti gli anni, l’obiettivo è quello di promuovere i valori formativi e un’importante crescita professionale del giovane volontario per potersi avvicinare gradualmente al mondo lavorativo, ma anche quello di offrire supporto al territorio e ai cittadini più bisognosi: «È fondamentale per noi dare un contributo in termini di formazione ma soprattutto sostegno sociale ed economico, al nostro territorio», spiega Vincenzo Griffo, Coordinatore responsabile del servizio civile universale Consorzio Icaro, «e farlo con il servizio civile significa creare un’esperienza di volontariato e valori che sarà alla base del futuro di questi ragazzi. E lo facciamo offrendo ben 12 progetti diversi», conclude Griffo, «così che siano i partecipanti stessi a scegliere il percorso più in linea con le loro personalità ed attitudini».

Per ciascun volontario è previsto un rimborso mensile pari a 444,30 euro.