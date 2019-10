Servizio Civile volontario, le domande fino a giovedì

Martedì 8 Ottobre 2019, 10:44

Servizio civile universale: scadono giovedì i termini per partecipare alla selezione organizzata da Asso. Gio. Ca, l'associazione del mondo cattolico che si occupa di giovani, anziani, persone in difficoltà.Nell’ambito del bando servizio civile universale per la selezione di 39.646 volontari da impiegare nella Regione Campania, l'associazione seleziona 42 giovani da impiegare nei progetti: “A piedi scalzi per ricominciare 2019” e “La scialuppa minori tutti a bordo 2019”.Possono presentare domanda di partecipazione i ragazzi tra i 18 e 28 anni. La richiesta va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.Le varie comunicazioni sono consultabili alla pagina dedicata del sito www.assogioca.org o tramite la pagina FB. L’ufficio di segreteria è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13 e dalle ore15 alle ore 18 in piazza Sant’Eligio 3 .Per maggiori informazioni e per supporto alla compilazione delle domande scrivere a serviziocivile@assogioca.org o telefonare allo 081 19254713.