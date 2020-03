Settanta punti lettura per salvare i bambini a rischio

Settanta biblioteche per salvare i bambini daldegrado. La proposta parte dal consigliere regionale Antonio Marciano che spiega: "Ho presentato in VI commissione la mia proposta di legge che prevede un milione di euro per la creazione di 70 nuovi punti lettura per i bambini dai 0 ai 6 anni e per i loro genitori. I punti lettura sono dei presidi di legalità e asili di democrazia che hanno un impatto significativo sulla società".



E poi Marciano sottolinea: "Proprio in questi giorni la città di Napoli sta affrontando l’ennesima tragedia criminale e quel sangue sul marciapiede di Santa Lucia deve spingere tutti all’azione. Ogni forma di devianza cresce lì dove lo Stato indietreggia, questo è un dato di fatto. Per questo bisogna fare passi in avanti, riappropriarsi degli spazi e prendersi cura del tessuto sociale a partire dall’infanzia. Il capitale sul quale investire è in primis quello umano e come istituzioni abbiamo il dovere di dare a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di vita ed un futuro migliore. Rafforzare le infrastrutture immateriali significa disegnare una società più forte, più giusta, più inclusiva, che non lascia nessuno indietro". La proposta sarà ora discussa in commissione. © RIPRODUZIONE RISERVATA