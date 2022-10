Party del Sorriso, premio Cuore D’oro a Maurizio de Giovanni

Si è celebrato a Napoli, domenica 2 ottobre, presso le sale di villa Domi , il “Party del Sorriso”, una serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate, giunto alla settima edizione.

La kermesse è ideata e curata dalla star del sociale Angelo Iannelli, istrionico attore, ambasciatore di pulcinella nel mondo, e organizzata dall’Associazione Vesuvius A.p.s. in collaborazione con villa Domi events di Domenico Contessa.

La manifestazione è stata presentata da Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella con le miss Mara Mollo e Lucia Schettino. Durante la serata è stato consegnato il riconoscimento realizzato dall’artista Luigi Cali, il premio Cuore d’oro, allo scrittore Maurizio de Giovanni, che ha ringraziato tutti i presenti per la calorosa accoglienza.

La serata ha visto la presenza di attori, modelle, pittori, blogger, rappresentanti delle istituzioni, operatori sociali, imprenditori e vip accolti dalle farfalle illuminate della scuola di ballo Passione danza e dalla sicurezza Union security.

La kermesse è stata aperta dalla moda con le modelle dell’accademia Maria Mauro che hanno proposto un momento di moda teatralizzato, a seguire l’esibizione direttamente dal programma televisivo “All Together Now” dell’artista Raffaele Cibelli e dalla cantante e attrice Elena Presti, già premio Cuore d’oro, a seguire le modelle di Maurizio Esposito “Te Quero Mucho”, applausi per il cantante Diego Moreno con il suo tango scugnizzo. Lo stilista Salvatore Fiorentino ha presentato la nuova collezione autunno inverno dei suoi capi esclusivi di pellicce, mentre il cantante Ciro Marra ha proposto i suoi ultimi successi. Momenti divertenti con i comici di Made in Sud, Peppe Laurato e Francesco Albanese, “premio speciale” per l’artista in carrozzella Lorenzo di Marino. Presentata la bellissima Giada Cinquegrana, miss Grand International Italy mascotte, rappresenterà l'Italia in Indonesia. Applausi per Lucia Cassini, che ha proposto la storica e popolare canzone “Balla Concetta”, mentre il tenore Giuseppe Gambi ha salutato il folto pubblico sulle note del brano “Caruso”. Infine, i giochi di luce di Aigul Duischeeva.

Presenti alla serata: il campione del mondo nazionale paraolimpica Francesco Iannelli, il produttore di “Gran Galà Italia” compositore e musicista Gianni Gandi, Paulino Arcanjo, Annabella Amoretti, Antonia Scarpato, Denise Gallo, Lucia Pia Vitolo, Maria Pirozzi, il sindaco Francesco Barbato, Gianluca Zeffiro, Franco Capasso, Davide Guida, Cristian Musella, Monica Pignataro, Rosa Praticò, Ferdinando Chioccarelli, Mary Esposito, Luciano Fiore Couture, Renato Gaudiosi, Bruno Ciniglia, Claudio Canzanella, Massimiliano Cimino, Rosario Penza, Lucia Pia Vitolo, Aurelia De Nunzio, Annabella Prisco, Pina Spinosa, Miriam Rigione, Michele Capasso, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2 e tanti altri.

In mostra i “Percorsi D’arte in Tour”, gli artisti: Claudio Torino, Nadia Basso, Lorenzo Di Marino e Marcello Eraldi. Presenti le eccellenze gastronomiche: il pastificio Gemme del Vesuvio, il panettone di Uberto Vecchione, l’azienda agricola Turboli Luigi, Sapori di Napoli di Gennaro Galeotafiore, Terre Pompeiane con i suoi liquori babare’, lattoneria Sorrentina, Vini Carannante, Dolce e Caffè di Aniello Esposito, Caffè D’angelo, Gennaro Ruotolo Distribuzione, le sorprese di Villa Domi Event.

La manifestazione si è conclusa con un brindisi e il cielo di Napoli illuminato da fuochi d’artificio. Soddisfatti Angelo Iannelli e Domenico Contessa, che hanno dato appuntamento all'ottava edizione il 16 Aprile.