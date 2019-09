Sicurezza e prevenzione, l'inedita piazza del Gesù con l'Amatori Napoli

Lunedì 30 Settembre 2019, 10:54

Terzo tempo da giocare e insolita piazza del Gesù. Tra birilli rossi, turisti incuriositi e passanti coinvolti. Palla ovale al centro e ambulanze sullo sfondo. Prevenzione e cultura del soccorso il messaggio veicolato, alternando una touche a simulazioni del percorso ebbrezza e una partita sotto l’obelisco dell’Immacolata. Allestito un campo di gara inedito in occasione de «La Mille e 118 Miglia del Soccorso», il valido progetto ideato dal dottore Cristian Manuel Perez, medico anestesista e rianimatore bolognese, nonché Direttore Sanitario de La Sorgente Onlus e fondatore di C.M.P. Global Medical Division, AIMI, Global AID Italia e Perù, in collaborazione con Anas e Regione Emilia Romagna.«Iniziativa interessante imperniata sulla sicurezza stradale e sull’importanza del primo soccorso. Prioritario focalizzare l’attenzione sulla sicurezza non solo in campo. La nostra missione non è vincere una partita ma salvare attraverso (in)formazione e cultura la vita dei ragazzi che escono la sera. Sono finalità nelle nostre corde», spiega Lorenzo Fusco, tecnico dell’Amatori Napoli, testimonial della manifestazione. «Maggiore è la sensibilizzazione su queste tematiche, più alta è la possibilità di combattere il fenomeno dell’alcol, ancor meglio se lo si può fare anche attraverso il rugby».Protagonisti i giocatori verdeblù, che inizieranno il campionato di serie A il 20 ottobre, insieme alla squadra femminile delle Nesis, un gruppo di mamme che, aspettando gli allenamenti dei loro figli a Bagnoli, hanno formato un team che giochicchia ogni tanto. Occuparsi di giovani significa occuparsi di futuro. «Abbiamo messo a disposizione il nostro tempo, perché crediamo nelle finalità del progetto del dottor Perez. E le persone si sono fermate ben volentieri. Abbiamo regalato, infine, le magliette della serie A con i nomi della squadra e dello staff all’organizzazione e ai passanti», ha concluso soddisfatto il capitano Alessandro Quarto (nelle foto di Luigi Petrucci). Una condivisione valoriale e un segno concreto di partecipazione, per promuovere e divulgare la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, anche con la palla ovale.