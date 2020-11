«Inventa la sicurezza stradale»: il concorso per le scuole campane con tanti premi

Studenti e docenti di scuole medie e superiori campane potranno seguire lezioni a distanza per partecipare al concorso di idee: «Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!». Un'idea dell’Associazione Meridiani che rientra nell'ambito del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” che prevede la premiazione dei migliori elaborati. Il coordinamento dell’iniziativa è stato affidato a Ada Minieri e Alfonso Montella coi quali collaboreranno dirigenti, funzionari ed operatori delle Forze dell’Ordine. Alfonso Giarletta, Event Manager dell’Associazione Meridiani, spiega: «Tra i Paesi che durante l’emergenza Coronavirus registrano la maggiore riduzione di incidenti stradali mortali primeggia l’Italia con un lusinghiero -70% in conseguenza anche dei divieti di circolazione, ma quando non ci saranno i divieti bisogna tutelare la vita».

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” che si avvale, tra gli altri, della collaborazione della Regione Campania, Comune di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-Direzione scolastica Regionale della Campania, Anas S.p.A., Università di Napoli Federico II, prevede un Concorso di idee relativo alla sicurezza stradale con un progetto da presentare nella forma preferita dagli studenti, dalle foto ai video alle canzoni.

La commissione selezionerà 41 progetti vincitori. In palio corsi collettivi di inglese al British Institutes, e un corso di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci di Vallelunga, inoltre zaini e valigie Carpisa, tablet, una borsa di studio da 200 euro, una serie di libri della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa, una cena per tutti gli studenti della classe presso Villa Minieri a Nola, orologi Hora. I premi saranno consegnati alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole cui assegnare il premio. Tutti le classi vincitrici riceveranno una targa che sarà consegnata nel corso della premiazione.

