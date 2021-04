Sii Saggio, Guida Sicuro: la tappa finale in diretta Fb

Mercoledì 21 aprile alle ore 10:00, in diretta sull’emittente regionale SeiTv e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro, la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”.



Sono oltre settemila studenti campani degli istituti di primo e secondo grado che parteciperanno all’evento finale della VIII edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promosso dall’Associazione Meridiani per educati e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.



Il duo comico Gigi&Ross condurà, il 21 aprile, alle ore 10:00, la diretta sull’emittente regionale SeiTv (canale 819 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook del Progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” (https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro).



Durante l’evento streaming, interverranno numerosi ospiti del mondo delle istituzioni, dello spettacolo e della televisione e verranno premiati i vincitori del concorso “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”.

L’educazione stradale è una delle priorità del programma che il Ministero dell’Istruzione ha perfezionato per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza sulla strada in modo da poter interiorizzare quei valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive.

Le nuove linee d'indirizzo dell'Educazione civica, previste per le scuole secondarie, sottolineano espressamente come il rispetto delle regole condivise sia essenziale alla formazione efficace dell'uomo e del cittadino. Un metodo che l’Associazione Meridiani promuove da anni attraverso il progetto sulla sicurezza stradale #siisaggioguidasicuro. È questa, difatti, l’ottava edizione del laborioso impegno che ha profuso l’Associazione Meridiani, in collaborazione con la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, l’Università Federico II, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia locale, le Forze Armate, l’Anas, la Tangenziale di Napoli, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, tante aziende e con la media partnership della Rai. Nel corso degli anni tutti hanno partecipato sostenendo il progetto e coinvolgendo i giovani ad una maggiore responsabilità e soprattutto alla convinzione che prevenire gli incidenti è possibile grazie ad una guida sicura e corretta per salvaguardare la propria ed altrui incolumità.



Il progetto si è avvalso della media partnership della Rai, della collaborazione della Fondazione Gerardino Romano, dell’Associazione XV Maggio MMXI, dell’Associazione Strada Facendo Onlus e del sostegno della Fondazione Banco di Napoli, di British Institutes, del Centro Studi Tecnoscuola, di Carpisa, di Hora orologi, di Maranpetroli, di Flora Ambiente azienda leader del ripristino stradale e della società Connecting The Dots.