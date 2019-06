Sociale, sport e giornalismo: alle eccellenze campane il Vesuvio d'oro

Sabato 1 Giugno 2019, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal sociale al giornalismo; dallo sport allo spettacolo per finire alle scuole. Alle eccellenze campane che si sono contraddistinte nei vari campi, è stato assegnato il premio "Vesuvio d'oro" nel corso della serata del Gran Gala che ha visto la partecipazione di campioni dello sport ed artisti, oltre che del Governatore De Luca e del procuratore generale Riello tra gli altri. Il premio, alla sua seconda edizione, nasce dalla periferia napoletana su iniziativa del Consorzio di cooperative sociali Opi con la collaborazione del Nippon Club del famiglia Parlati,Gennaro, Massimo (tecnico della Nazionale italiana di judo alle prossime Universiadi) e Raffaele. Sul palco, presentati dalla giornalista e blogger Anna Trieste, si sono succeduti i premiandi, oltre 20 e tutte personalità di rilievo del panorama campano: Sandro Ruotolo (la qualità della vita dipende dalla qualità e dalla libertà della informazione), premiato dal procuratore Riello e Francesco Piccinini, oltre a Claudio Pappaianni per il giornalismo. Patrizio Oliva, premiato da Vincenzo De Luca, per lo sport. 《Stiamo facendo una grande avventura con le Universiadi - ha detto De Luca - nel senso che la regione ha fatto questa grande pazzia,ha deciso di investire 270 milioni di euro per fare questo evento. Una grande occasione per Napoli e la Campania sulle quali saranno puntati i riflettori di tutto il mondo con i giochi ai quali parteciperanno 170 paesi di tutto il mondo》. Il Governatore é stato poi preso di mira dal comico Peppe Iodice durante il suo esilarante intervento. Riconoscimenti agli atleti campani che nel 2018 hanno vinto un oro mondiale nelle rispettive discipline: Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone, Leonardo Apuzzo e Aniello Sabbatino per il canottaggio; Angelo Crescenzo per il karate; Erica Sessa per il tiro al volo. Tra gli atleti paralimpici, premiati Claudio De Vivo e Francesco Maria Maglione. Per lo spettacolo Franco Ricciardi, Lele e Giovanni Block oltre che Sal Da Vinci. Premio Vesuvio D'oro anche a Tam Tam Basket, Screen Sud, Lazzarelle, Pianeta Autismo e Solidarci per il sociale. Per il Corto Film Festival, concorso riservato alle scuole della Campania, il primo premio é andato all'istituto Livatino.