«Resto sospeso», al Sole365 la spesa è solidale

Parte nei punti vendita Sole365 l’iniziativa “Resto sospeso. La tua spesa aiuta noi a donare”

Sole365 si impegna a donare il ricavato dell’arrotondamento per eccesso sui pagamenti in contanti (decreto legge 50/2017) per la spesa solidale.

Un piccolo aiuto quotidiano che permetterà all’Azienda di sostenere il Banco Alimentare che in Campania aiuta, ogni mese, oltre 200.000 persone in difficoltà.

Sole365 intende impegnarsi in prima linea, non richiedendo sforzi straordinari alle famiglie che ogni giorno passano per i propri punti vendita. Per questa ragione, gli arrotondamenti per difetto, a beneficio dei clienti, resteranno invariati.





Sole365 è sempre più il luogo della solidarietà, tutti i giorni, tutto l’anno.













