Solidarietà e Cooperazione, convegno a Palazzo Zapata

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:50

Venerdì 19 ottobre alle 10, presso la sede dell’Università Telematica Pegaso di Palazzo Zapata a Napoli, si terrà il convegno dal titolo «Cooperation for social Inclusion of Unaccompanied Foreign Minorrs».L’evento rientra nelle celebrazioni della Giornata Mondiale della Bioetica, proclamata dall'Unesco Chair in Bioethics e dedicata, quest'anno, a “Solidarietà e Cooperazione”, parole chiave dell’articolo 13 della Dichiarazione Universale sulla Bioetica ed i Diritti Umani dell’Unesco.I lavori si apriranno con i saluti di: Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso; Luigi de Magistris, sindaco del Comune di Napoli; Luigia Melillo, direttrice dell’Unesco International Research Office e del Centro EuroMediterraneo Lifelong Learning dell’Università Telematica Pegaso; Luciano Chiappetta, consulente per l’Educazione e la Cultura della VII° Commissione del Senato della Repubblica. Seguiranno le relazioni magistrali di: Nada Trunk Sirca, docente dell’International School for Social and Business Studies (ISSBS) Slovenia e coordinatrice del progetto europeo CiSoTRA (Civil Society for social inclusion of unaccompained minors in TRAnsition to adulthood); Giuseppe Cataldi, docente dell’Università “L’Orientale” di Napoli e coordinatore Jean Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals”.Al termine della tavola rotonda si aprirà un focus su come promuovere i percorsi di inclusione sociale dei minori a scuola e nei percorsi lavorativi, a cui prenderanno parte: Stefania Rodà vice prefetto e capo del Dipartimento dell’Ufficio Immigrazione; Giuseppe Scialla, garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, Maria De Luzenberger Milnersheim, procuratore della Repubblica per i minorenni del distretto della Corte d'Appello di Napoli; Luisa Franzese, direttore generale dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR; il professor Francesco Dandolo, in rappresentanza della Comunità di Sant’Egidio; Elena De Filippo, presidente dalla Cooperativa Sociale Dedalus.È stato invitato a chiudere i lavori il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che ha più volte espresso grande sensibilità istituzionale verso un tema di così delicata attualità.L’incontro si inserisce nelle attività promosse dall’Unesco International Research Office, incardinato presso il Centro EuroMediterraneo Lifelong Learning dell’Università Telematica Pegaso, entrambi diretti dalla professoressa Luigia Melillo.«È necessario sostenere i valori fondamentali della solidarietà, della cooperazione e dell’inclusione sociale –dichiara la professoressa Luigia Melillo - partendo dal rispetto della dignità umana delle figure più deboli come i migranti, al cui interno trova una delicata attenzione il tema dei minori non accompagnati, regolamentata solo l’anno scorso dalla legge Zampa. Occorre un’alleanza tra bioetica e politica sociale, spetta soprattutto all’educazione il compito di formare secondo un’etica che promuove l’inclusione sociale».Per questo motivo, durante lo svolgimento dei lavori saranno premiate le scuole che hanno partecipato al concorso «Promuovere l'inclusione dei minori stranieri in transizione verso l'età adulta, a scuola e nei percorsi lavorativi». L’iniziativa si innesta in un discorso più ampio che ha l’obiettivo di diffondere la didattica della bioetica nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal proposito, il Research Office for Lifelong Learning Bioethics Education ha già stipulato un protocollo di intesa con una rete di scuole campane e prodotto un Syllabus Unesco ad uso del personale docente.