Solidarietà, la «Nave del Cuore» al porto di Sorrento

Martedì 15 Maggio 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 17:54

SORRENTO - Giunge alla sua terza edizione «La Nave del Cuore», la mini crociera del Centro Educativo Bartolo Longo del Santuario di Pompei che domani, alle ore 15, salperà dal porto di Castellammare di Stabia per giungere a Marina Piccola di Sorrento. Protagonisti dell'iniziativa saranno ancora una volta tanti giovani con storie difficile e disagiate, ospiti delle Opere di Carità del Santuario di Pompei.A bordo, sulla nave messa a disposizione da AliLauro Gruson, ci saranno anche i complessi bandistici “Bartolo Longo-Città di Pompei”, “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate, “I corallini” di Torre del Greco e il gruppo di majorettes “Le sailors”, per dare vita ad una vera e propria festa che prevede la partecipazione dell’arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, e del comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, Guglielmo Cassone.All’arrivo a Sorrento è prevista l’accoglienza da parte del sindaco, Giuseppe Cuomo e degli altri primi cittadini dei comuni della penisola sorrentina, insieme ai rappresentanti di altre istituzioni ai quali, i ragazzi dei centri educativi mariani, doneranno una ceramica realizzata a mano, sui cui sono raffigurati la Madonna di Pompei, il Beato Bartolo Longo e la Nave del Cuore, a ricordo della giornata. «Un pomeriggio trascorso sulla nave in continuità con il carisma del nostro fondatore - ha spiegato Filippo Rizzo, direttore del Centro Bartolo Longo ed organizzatore della manifestazione – è un modo per regalare ai nostri giovani un momento di divertimento, ma anche di ricordare a tutti che a Pompei la carità non conosce soste».