Solidarietà e integrazione a Natale: il calendario dei migranti vesuviani finanzia la Mensa dei poveri di Torre Annunziata

Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE ANNUNZIATA - Un calendario per l’anno che verrà. Dodici scatti, semplici, di vita quotidiana, che però diventano un grande esempio di solidarietà ed integrazione tra migranti stranieri ed italiani poveri che hanno fame. Proprio a Natale, proprio alle falde del Vesuvio. L’idea è venuta agli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria “Villa Angela” di Terzigno, che in questi giorni hanno dato vita al “Migrannuary 2018”.Lo speciale calendario, da oggi, sarà distribuito gratis in occasione di tutti i concerti dei “Migrangels”, la band italo - africana nata dalla collaborazione tra il professore Paolo Scognamiglio, docente di italiano per stranieri, e don Federico Battaglia, delegato della Caritas e parroco della chiesa di Sant’Antonio a Trecase. Le offerte raccolte, così come voluto dagli stessi migranti e richiedenti asilo protagonisti del “Migrannuary”, saranno devolute alla Mensa dei poveri “Pietro Ottena”, gestita a Torre Annunziata dal parroco della Immacolata Concezione, don Pasquale Paduano.“Siamo orgogliosi di questo progetto – il commento di Massimo Esposito, direttore della struttura promotrice dell’iniziativa - . Questa è la riprova che, quando l’integrazione e l’inclusione assumono forma e sostanza, si possono raggiungere risultati notevoli”. Le dodici foto del "Migrannuary 2018", non a caso, ritraggono anche i momenti in cui i ragazzi richiedenti asilo, la scorsa estate, hanno aiutato i Vigili del fuoco e la Protezione Civile nella lotta contro i roghi dolosi che hanno distrutto il Parco nazionale del Vesuvio.