Giovedì 3 Ottobre 2019, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - «Camminiamo insieme per la andare lontano», è il titolo del convegno in programma per sabato prossimo, alle ore 9, presso il Palazzo Municipale di Sorrento.L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, celebra i trent'anni di attività della sezione penisola sorrentina dell'Avo, l'associazione volontari ospedalieri, presente in Italia con 240 sezioni locali, in 500 strutture sanitarie, dove operano 30mila volontari che portano ascolto e sostegno alle persone che si trovano in situazioni di sofferenza.All'incontro prenderanno parte l'arcivescovo della diocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, la presidente dell'Avo Campania, Assunta Amelio, della penisola sorrentina, Antonietta Davide ed il sacerdote camilliano Rosario Messina.