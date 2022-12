Sorrento, le Amiche del Museo Correale in piazza Lauro per iniziative di solidarietà

SORRENTO - Sabato consueto appuntamento con il mercatino vintage di beneficenza organizzato dalla Associazione "Le Amiche del Museo Correale".

Come sempre il mercatino ha lo scopo di raccogliere fondi per realizzare i progetti per il Museo Correale di Terranova, come restauri di opere d'arte, piccoli lavori di ristrutturazione, borse di studio per i ragazzi delle scuole della Penisola Sorrentina. Appuntamento in Piazza Lauro a Sorrento dalle 9:00 alle 18:00.

«Partecipate al nostro mercatino- dice la presidente Imma Mascolo -per darci come sempre il vostro grande sostegno! Troverete abiti vintage selezionati, borse accessori e tanto altro ancora».