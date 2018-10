Sabato 13 Ottobre 2018, 12:53

SORRENTO - Formazione per il soccorso BLSD: sono 50 nuovi i nuovi volontari che hanno seguito il corso tenuto dal Giec, il Gruppo Italiano Emergenze Cardiologiche, guidato dall'aritmologo Maurizio Santomauro, e che adesso sono in grado di soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco. Per l'occasione sono state presentate le piantine della Città di Sorrento con il posizionamento dei defibrillatori, che saranno distribuite presso le attività commerciali e turistiche. Soddisfatto l'assessore Massimo Coppola, promotore del progetto Sorrento Città Cardioprotetta. «Con il conseguimento del titolo di Città Cardioprotetta e con l'istituzione della Consulta Sanità - ha spiegato - abbiamo fatto un grande passo in avanti dal punto di vista della tutela della salute e della vita umana. Di certo c'è ancora tanto da fare per migliorare ulteriormente le condizioni di vita dei nostri concittadini. Andiamo avanti, consapevoli di avere intrapreso la strada giusta».