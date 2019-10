Venerdì 18 Ottobre 2019, 11:55

SORRENTO - Domenica mattina, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nell’ambito degli eventi programmati dalla Fondazione Sorrento in occasione della chiusura della mostra dedicata ad Henri Matisse, nel parco di Villa Fiorentino, il Collettivo AAA ospita l'orda festante dei Clown Dottori dell'Associazione "La Rondinella Onlus" di Scafati per una giornata all’insegna dell’allegria e della solidarietà.Tanti i volontari e le associazioni operanti sul territorio che hanno aderito all’iniziativa per dare il benvenuto alla presidente Maria Rosaria Ascione ed ai suoi Clown Dottori, che dal 2011 regalano conforto e sorrisi ai bambini e ai genitori ospiti delle unità operative di Pediatria e di Oncologia Infantile presso l'ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.La presidente resterà per tutta la durata dell'evento a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull'operato dell'Associazione, sulla "Terapia del Sorriso", o volessero contribuire, su base volontaria, con una donazione libera.I suoi Clown Dottori, nel frattempo, intratterranno i bambini con palloncini, bolle di sapone, musica, scherzi e chi più ne ha più ne metta.Nel frattempo i volontari dell’Associazione I Vesuviani accompagneranno i bambini a visitare gratuitamente la mostra di Matisse allestita nelle sale di Villa Fiorentino. Il grande artista francese, colpito da un cancro all'intestino, non potette più dipingere e continuò ad esprimersi attraverso favolosi collage di carta. Dopo la visita, gli artisti volontari di AAA giocheranno con i bambini a realizzare collage ispirati alle opere di Matisse nei più diversi materiali, dalla carta alla plastica riciclata, dalle foglie vere a quelle di cartone.