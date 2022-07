Sorrento, Imma Mascolo è la nuova presidente dell'Associazione Amiche del Museo Correale

Imma Mascolo, architetto, è la nuova preseidente dell'Associazione Amiche del Museo Correale. L'investitura si è svolta, al Vivaio Ruoppo, con la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra la presidente uscente, Liana Le Serre, e l’insediamento della nuova presidente Imma Mascolo. Il Consiglio Direttivo è ora così formato dalle socie fondatrici Rossella Di Leva, Angela Cacace, Paola Savarese , Désirée Marino e Anna Pane e dalla Past President Liana Le Serre. Le socie elette dall'assemblea, con la presidente Imma Mascolo, sono la vice presidente Serena Abbondandolo, tesoriera Nadia Di Leva, segretaria Adele Aversa, editor Annalisa Mazzarella.

Consigliere Margherita Liccardi, Rachele Palomba , Giuliana Pegge e Carmelita Cappiello. La Past President Liana Le Serre nel suo discorso di fine mandato ha ringraziato tutte le Amiche per la bellissima esperienza svolta in questo anno e ha sottolineato che «è stato un anno intenso e per me ricco di significato ed in qualità di past president affiancherò il Consiglio e la nuova presidentessa Imma Mascolo mirando come sempre ad una crescita armonica della nostra Associazione». Dal proprio canto la neo eletta Presidente Imma Mascolo ha ringraziato tutte le socie con un sentito ed emozionato discorso: «Care amiche, grazie a tutte per la fiducia concessami sono sicura che insieme porteremo avanti gli impegni già intrapresi e affronteremo le sfide che ci aspettano. Grazie alla past president Liana e a tutto il consiglio uscente».

Per il nuovo consiglio direttivo, le congratulazioni e gli auguri delle socie che sostengono una gloriosa istutuzione, per un proficuo impegno associativo e grazie in particolare alla Past President Liana Le Serre per l’impegno profuso, per la disponibilità e professionalità dimostrata durante il suo mandato.