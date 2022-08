Sorrento, un albero in Villa Comunale nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina

Si terrà mercoledì 24 agosto alle ore 18:30 al Parco della Villa Comunale di Sorrento l’incontro della Comunità Ucraina per ricordare il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. In memoria delle vittime di guerra e come simbolo di Pace, ma anche di ringraziamento verso la città di Sorrento, che ha accolto molte donne e loro figli dall’inizio della guerra, viene piantato un albero nel centro del Parco.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Ischia, latitante minorenne catturato: almeno altri 20 minorenni... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 827 casi e sette morti: indice di contagio al... IL MALTEMPO Meteo Napoli domani: allerta gialla in Campania, piogge e temporali...

«Il popolo ucraino, attraverso le donne colpite della guerra, ringrazia Sorrento, città che ha saputo dare protezione, sicurezza e pace, a chi protezione, sicurezza e pace sono state portate via», cosi si sono espresse le donne, sottolineando anche la presenza fondamentale della Chiesa nell’accoglienza.

La grande speranza é che presto l’albero diventi un simbolo di una guerra passata e quindi della ricostruzione e rinascità, della vita dopo la morte ora onnipresente nei pensieri di queste donne.

L’iniziativa nasce grazie all’incontro delle donne colpite dalla guerra con l’artista Julia Krahn nella creazione del progetto d’arte St. Javelin, esposto sul corso principale di Sorrento per tutta l’estate e realizzato grazie al supporto del Comune di Sorrento, l’associazione Festivà e Sorrento Incontra.