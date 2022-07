Paolo de Gennaro è il nuovo presidente del Rotary club Sorrento. Succede a Claudio D'Isa. Il passaggio di consegne, ieri sera, all'«Antico Francoschiello», a Massa Lubrense. La serata è stata emozionante, con Claudio D’Isa, accompagnato dalla moglie Giuliana, e Paolo de Gennaro, che per la prima volta ha ricevuto, tra commozione e sentiti applausi, il collare presidenziale. Nel corso della cerimonia, ringraziamenti e riconoscimenti, con i soci, protagonisti dell'anno e su tutte le intense attività svolte a raggiungimento degli obiettivi della presidenza di Claudio D'Isa, una vera guida per il club, un timoniere coraggioso che ha guidato il sodaluzio nel difficile momento del “ritorno a una normalità persa e tanto ricercata”, regista dell’anno rotariano 2021-22. Per Paolo de Gennaro una eredità stimolante.