Sorrento, partito dall'istituto San Paolo il progetto pilota di cucina antispreco

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 23:41

SORRENTO - È partito dall’istituto polispecialistico San Paolo il progetto didattico «Share a Meal - Il sapore che unisce». Un itinerario che coinvolgerà gli studenti di cento istituti alberghieri, da nord a sud d’Italia, nell’arco del prossimo anno scolastico con l’obiettivo di educare i futuri chef e i futuri consumatori a ridurre lo spreco alimentare in casa e nel fuoricasa, i primi due ambiti in cui avviene la maggior parte dello spreco in Italia, che oggi equivale a circa l’1 per cento del Pil. L’iniziativa promossa da Knorr insieme alla divisione professionale di Unilever Food Solutions e Ballarini, con la partecipazione di Lisa Casali, volto nazionale della cucina antispreco. «Share a Meal - Il sapore che unisce» è un progetto educativo focalizzato su una cucina antispreco e sul riciclo creativo delle verdure, ad oggi l’ingrediente principale di scarto nel contesto domestico e nelle mense scolastiche. Nella giornata sorrentina gli studenti del «San Paolo», istituto pilota, si sono confrontati con lezioni teorico-pratiche sulla cucina anti-spreco tenute dagli chef di Knorr e Unilever Food Solutions e dagli esperti di Ballarini, con il supporto dei docenti dell’istituto. A seguire hanno messo in pratica quanto appreso con una sfida alla “masterchef”, in cui i giudici sono stati i docenti e gli chef che i bambini della scuola primaria Sorrento, coinvolti per testare le ricette sostenibili e “a prova” di gusto dei più piccoli. Ad aggiudicarsi il primo posto nella sfida ai fornelli è stato il gruppo di studenti della classe 4B, con Natale Pane, Liliana De Concilio, Emanuele Vanacore, Antonino Perrusio e Roberto Guarracino, con la ricetta linguine alle zucchine con crema di pomodorini gialli.