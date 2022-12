Su Rai 1, spazio alle scuole cittadine con “Generazione Tsunami”

SORRENTO - “Generazione Tsunami”, il format in onda su Rai 1 all’interno del programma “Uno Mattina in famiglia”, è ospite oggi a Sorrento. Protagonisti, gli alunni dell'istituto comprensivo Sorrento e del liceo artistico musicale Francesco Grandi, intervistati dallo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, noto come “Lo Psicologo della strada”, impegnato da vent'anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani.

Ragazze e ragazzi si confrontano su un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, con la regia di Andrea Rispoli.



Di ieri l'incontro al Palazzo Municipale con il sindaco, Massimo Coppola, che ha espresso la propria soddisfazione per la scelta di Sorrento, e di una rappresentanza di giovanissimi cittadini, per dare vita ad una puntata della trasmissione. Questa mattina l'inizio delle riprese, tra il panorama mozzafiato offerto dalla villa comunale, l'Excelsior Vittoria - per raccontare la storia di Caruso che ispirò il capolavoro di Dalla, e dove i ragazzi del liceo Grandi si sono esibiti con canti e musica - ed altre location.La trasmissione, che dalla stagione passata sta girando tra varie località d‘Italia, vuole raccontare le esigenze emotive ed affettive, nonché le aspettative della generazione post pandemia, le restrizioni vissute, insieme all’isolamento, che hanno infatti condizionato fortemente la socialità e la crescita dei giovani, modificandone abitudini, stile di vita e prospettive.