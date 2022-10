Sorrento. "Un fumetto per l’ambiente", al via il progetto di formazione del Cmea

SORRENTO - Partirà domani, 21 ottobre alle ore 15, nelle aule dell’istituto superiore “Francesco Grandi” di Sorrento, il progetto di formazione dal titolo “Un fumetto per l’ambiente”, promosso dal Cmea, il Centro Meridionale di Educazione Ambientale, sostenuto dal Comune di Sorrento e dedicato agli studenti delle scuole superiori della penisola sorrentina.

L'iniziativa consiste in 12 workshop che si svilupperanno nel corso dell’anno scolastico, da ottobre ad aprile, tenuti da quattro fumettiste: Paola Del Prete, Alessia Vivenzio, Fabiana Fiengo e Simona Simone che lavoreranno sui quattro elementi della natura - terra, acqua, fuoco e aria - sviluppandoli secondo competenze espressive e conoscenze specifiche dei singoli ragazzi e dei percorsi formativi affini a istituti diverse tra loro.



Oltre all'istituto Grandi, prenderanno parte ai corsi agli studenti dell’istituto polispecialistico San Paolo, del liceo scientifico “G. Salvemini” e il liceo classico, linguistico e delle scienze umane “Publio Virgilio Marone”."Ringrazio il sindaco Massimo Coppola, le scuole che hanno aderito con entusiasmo con i loro ragazzi e le straordinarie artiste coinvolte per la loro disponibilità - commenta il presidente del Cmea, Luca Vittorio Raiola - Il fine del progetto è quello di educare al rispetto dell’ambiente tramite uno strumento di comunicazione, il fumetto, quanto mai efficace ed in auge in questo periodo. L’allievo o l’allieva più brava verrà premiata con une borsa di studio presso la prestigiosa Scuola Italiana di Comix diretta da Mario Punzo. Penso sia giusto dare a chi è meritevole la possibilità di emergere e di fare della propria passione un lavoro. La cultura è vita, la cultura nutre”.