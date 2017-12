Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:57

SORRENTO - Un laboratorio creativo per sostenere la comunità Myriam di Meta che offre ospitalità bambini in situazioni di disagio: ecco l'iniziativa promossa dai vertici della struttura di accoglienza, gestita dalle Suore Francescane dei Sacri Cuori, e dell'hotel Bellevue Syrene. L'appuntamento è per domani, 29 dicembre, nella suggestiva location della Villa Pompeiana di Sorrento, in via Marina Grande. Qui, a partire dalle 10, genitori e figli potranno partecipare a un laboratorio creativo. L'obiettivo? Realizzare scatole e altri oggetti. I contributi raccolti saranno poi interamente devoluti alla comunità Myriam, andando così a finanziare l'attività ordinaria e le molteplici iniziative benefiche promosse dalle Francescane metesi. All'iniziativa prenderà parte anche Suor Paola, fondatrice della comunità, da decenni in prima linea per garantire ospitalità, istruzione, cure mediche e affetto a decine di bambini altrimenti costretti a vivere in condizioni di forte disagio.