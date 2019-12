Spartak San Gennaro, completini in regalo da Quartieri Spagnoli Official

La maglia per la maglia. È l'iniziativa sociale lanciata da "Quartieri spagnoli official" per sostenere il cammino calcistico della squadra Spartak San Gennaro, la scuola calcio di Montesanto che manifestò per protesta due mesi fa all'esterno del Comune organizzando una partita, per impossibilità di accesso al campetto di allenamento. Di qui una serie di iniziative di sensibilizzazione e sostegno come questa ideata da Salvatore Visone.

Acquistando quindi una tshirt del brand - come si legge nella loro pagina facebook - si doneranno completini ai piccoli calciatori. Il materiale sportivo (20 borsoni e 20 maglie da gioco e pantaloncini) che è stato già realizzato, verrà consegnato la prossima settimana come regalo di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA