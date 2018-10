«Sport & integrazione», evento con AfroNapoli e Tam Tam Basket

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver fatto tappa in altre nazioni europee, arriva a Napoli “Sport&Integrazione”, il convegno organizzato nell’ambito del progetto europeo Youth Sport Development Ambassadors (YSDA), co-finanziato dalla Commissione europea con il programma ERASMUS+ 2016, che ha tra gli obiettivi quello di riconoscere il ruolo chiave dello sport come strumento di aggregazione e integrazione.Lo scopo principale del progetto è stato quello di promuovere differenti iniziative sociali e di volontariato nello sport, con il fine di sostenere l'inclusione sociale, le pari opportunità e la salute, incrementando l'accesso e la partecipazione della cittadinanza alle attività sportive sul territorio europeo. Domani, venerdi 12 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.00 presso l’Hotel Bellini di Napoli si confronteranno sulle tematiche di progetto diverse realtà europee e nazionali. Momento centrale sarà la tavola rotonda, che porterà in sala le voci di chi quotidianamente attraverso lo sport promuove l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.Parteciperanno alla tavola rotonda i rappresentati di: AfroNapoli United, Le Tre Rose Rugby di Casale Monferrato, TAM TAM Basketball e Zona Orientale Rugby Popolare Salerno. Presente insieme a loro il Prof. Gianluca Arnesano (Docente di Digital Marketing - UniParthenope; Social Media Management e Web Analytic alla Lumsa – Roma; Communication Director TEDX Roma), con un interessante studio sulle reazioni della “rete” per un tema caldo come quello dell’integrazione ed immigrazione, ed Enrico Elefante con il suo “No Hate Speech Movement”. Infine, gli ambasciatori e mentori partecipanti al progetto racconteranno le loro esperienze nei diversi paesi UE.