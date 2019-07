Start e Rec, serata di gala in sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon

Sabato 20 Luglio 2019, 17:05

Start e Rec prima delle vacanze non dimenticano i meno fortunati. Da anni si intensifica il sostegno alla Fondazione Santobono Pausilipon e anche per l'appuntamento di ringraziamento ai dipendenti non dimenticano il mondo del sociale.In occasione, infatti, della serata di Gala del 20 luglio dal titolo "Sailor Party", che si terrà presso il locale Neasy di via Coroglio, le due aziende leader in Italia nella commercializzazione del settore energia e telecomunicazioni, continueranno a dar vita alla campagna di raccolta fondi in favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.Si tratta di un’iniziativa voluta da Start e da Rec - con Andrea Diffido Start; Raffaele Borzacchiello Supernova; Armando Orlando - Rocket; Vincenzo Guerra - Guerra Group; Carmine Cesarano - Royal Center - che devolveranno il ricavato della serata all’Ospedale Pediatrico più importante dell’Italia meridionale.L'evento sarà condotto, anche quest'anno, da Gigi e Ross con Simona Amoroso – Assistant President Start. Non mancheranno momenti di pura comicità affidati questa volta a Tony Figo, il poliziotto ballerino reduce dai grandi successi di Colorado.Start e Rec si confermano con questa nuova iniziativa benefica, due realtà che non dimenicano chi è meno fortunato. Dopo l’evento della scorsa estate in favore di Carla Caiazzo, la giovane data alle fiamme dal suo ex la cui storia ha sconvolto l’Italia intera, e dopo l'evento natalizio e di primavera per l'acquisto dell'incubatrice Baby-Leo per il Santobono, Start e Rec continuano a impegnarsi in favore della nostra terra e per più deboli.Presente al Gran Galà Flavia Matrisciano, Direttore Fondazione Santobono-Pausilipon Onlus, e una grande sorpresa per chi parteciperà a questo evento esclusivo che festeggerà i successi di un’azienda in continua espansione."Siamo felici di poter sostenere con il nostro contributo un’eccellenza campana ma, soprattutto, il nostro intento è di tendere una mano ai bambini di Napoli e non solo, che rappresentano il futuro di tutti" - dichiara Andrea Diffido Presidente Start .