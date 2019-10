«Stop violenza», quarta edizione del concorso promosso dalla Regione

Martedì 22 Ottobre 2019, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stop violenza»: parte la quarta edizione del concorso promosso dall’Assessorato alle pari opportunità per la Giornata Mondiale contro la Violenza di Genere indetta il 25 novembre. L'iniziativa, che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di alcune centinaia di scuole, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere tramite un lavoro che non solo li veda come protagonisti, ma che abbia come obiettivo la realizzazione di prodotti che la Regione utilizzerà, come per gli anni precedenti, in campagne istituzionali di sensibilizzazione.Possono partecipare gli studenti, riuniti per gruppi o classi, iscritti a Tutte le scuole di ogni ordine e grado e ad enti di formazione della Regione Campania. La scadenza per l'invio dei lavori è fissata per il 16 novembre 2019.