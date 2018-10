«Stop violenza», dalla Campania educazione culturale contro i femminicidi

«Contro i femminicidi serve soprattutto un'educazione culturale ed è importante partire dal punto di vista dei nostri ragazzi per potenziare il lavoro che la Regione Campania sta portando avanti. Dopo il grande coinvolgimento delle precedenti edizioni, con il presidente De Luca abbiamo voluto promuovere anche quest'anno il concorso dal titolo 'STOP Violenza'. L'iniziativa, facendo ricorso alla creatività degli studenti, ha come obiettivo quello di realizzare alcuni strumenti da utilizzare a livello istituzionale in campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e al contrasto agli stereotipi. Le proposte vincitrici per ogni categoria saranno utilizzate dalla Regione Campania per la promozione della giornata mondiale contro la violenza indetta per il prossimo 25 novembre, nonché per le future iniziative sensibilizzazione sul tema». Ad annunciarlo è l'assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani. «Il concorso - spiega l'assessore - è rivolto agli allievi, organizzati per gruppi, classi o corsi, secondarie di I grado, secondarie di II grado e degli enti di formazione della Regione Campania. La partecipazione è gratuita. Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie e centri di formazione professionale, gli strumenti necessari per decostruire i principali stereotipi che stanno alla base della violenza di genere con particolare riferimento alle relazioni affettive tra pari e all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, quali ad esempio WhatsApp, Facebook, Snapchat, Istagram. Gli istituti scolastici e gli enti di formazione che intendono partecipare al concorso potranno scegliere tra una delle seguenti categorie di proposte inedite: MANIFESTO (manifesto, foto o creazione artistica con relativo slogan, a colori o in bianco e nero); SPOT (il video reportage, della durata massima di 45 secondi, potrà riportare titoli di apertura e di coda, immagini, interviste e/o voci narranti); VIDEO CLIP MUSICALE (il video clip, della durata massima di 1 minuto, dovrà essere realizzato con musica e testi). Le singole proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2018 all'indirizzo di posta elettronica stopviolenza regione.campania.it». Conclude l'assessore Marciani: «Purtroppo i casi di femminicidio e di violenza sono ancora tanti in Campania. Le donne vittime di violenza molto spesso non hanno il coraggio di denunciare. È per questo che la Regione Campania ha voluto promuovere una formazione che possa offrire al personale un approccio competente e corretto con il fenomeno. Alle donne dico sempre: non abbiate paura, denunciate a testa alta, vi daremo il supporto necessario. E lo abbiamo fatto con una linea di attenzione e di iniziative concrete come sportelli di ascolto, case rifugio, assistenza legale e psicologica. Il tutto rientra in un lavoro più generale che la Regione sta portando avanti contro ogni forma di violenza nella nostra società. L'amore è bellezza dell'incontro. L'errore nel quale molto spesso si cade è quello di chiamare amore tutto il resto. Il lavoro da fare soprattutto attraverso il confronto con i nostri ragazzi è questo: riscoprire e ricordare la bellezza e l'importanza dell'amore, inteso come rispetto, come reciprocità».

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 14:28

