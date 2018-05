Studenti-diplomatici, sul podio tutti allievi napoletani

Lunedì 14 Maggio 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I migliori baby-diplomatici di IMUN Middle School sono napoletani. Il titolo di Best Delegates dell’edizione 2018 va a tre giovani studenti di scuole medie del capoluogo campano. Si è conclusa la tre giorni di simulazioni diplomatiche delle Nazioni Unite, gli Italian Model United Nations, il progetto con cui centinaia di studenti delle scuole medie inferiori di Napoli e Campania hanno la possibilità di muovere i primi passi nel mondo della diplomazia, grazie all’unica simulazione in Italia delle assemblee ONU dedicata a studenti dagli 11 ai 14 anni.La cerimonia conclusiva al teatro Acacia è stata una grande festa della diplomazia, quella dei “piccoli” e quella “dei grandi”, che ha coinvolto studenti, consoli, rappresentanti delle istituzioni cittadine, docenti e genitori.Si sono aggiudicati l’ambito titolo di Best Delegates: Isabel Dominique Spena (Scuola Media Statale “Carlo Poerio”, Napoli) Best Delegate della Commissione UNICEF; Francesco Siclari (Scuola media “A. Belvedere”, Napoli) Best Delegate della Commissione LEGAL; Francesco Bonadies (Istituto Sacro Cuore Betlemite, Napoli) Best Delegate della Commissione Unodc.Nel corso della Cerimonia sono intervenute numerose personalità del mondo delle Istituzioni: assessore ai giovani e alle politiche giovanili Alessandra Clemente, l’assessore all’istruzione e alla scuola Annamaria Palmieri, il Console Generale dell’Ucraina Viktor Hamotskyi, il Console onorario del Portogallo, Anna Maria Cusati, Angela Procaccini dell’assessorato alle Attività Produttive e responsabile del coordinamento generale di IMUN in Campania.Grande soddisfazione ha espresso Riccardo Messina, presidente di United Network, per il successo dell’edizione di Napoli di IMUN. «E’ un bel segnale che tanti giovanissimi studenti siano interessati ad un progetto come le simulazioni delle assemblee ONU, che va ad aggiungersi ai loro impegni scolastici: vuol dire che hanno voglia di imparare cose nuove e di impegnarsi. Siamo felici che i nostri progetti stiano riscuotendo tutto questo successo, sono sempre più gli studenti e le scuole che scelgono di partecipare ad una esperienza che abbiamo voluto fosse altamente formativa, sia a livello di contenuti sia come momento di formazione della persona. Questi ragazzi sono il nostro futuro e non è vero che non si impegnano (se non con la play station!). Io ho visto ragazzi molto motivati ed impegnati, l’importante è saper trovare il modo per coinvolgerli e responsabilizzarli, in prima persona».IMUN si conferma una formula di grande successo, grazie all’interesse e all’entusiasmo di migliaia di studenti desiderosi di cimentarsi in un’esperienza formativa unica: diventare “ambasciatori e diplomatici per un giorno” per avvicinarsi al mondo della diplomazia e della cooperazione internazionale, per comprendere come funzionano le assemblee dell’ONU e delle più importanti organizzazioni internazionali.