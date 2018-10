Successo per il «Bosco in rosa» tra solidarietà e prevenzione

Domenica 14 Ottobre 2018, 10:44

Bosco di Capodimonte inondato da una marea rosa. Corsa e prevenzione, solidarietà e salute in una giornata di sport, benessere e divertimento. Invasione pacifica di cinquecento donne nei viali dell’apprezzato polmone verde di Napoli, protagoniste indiscusse nella gara/camminata non competitiva di 5 km organizzata dalla Napoli Running di Carlo Capalbo, in sinergia con il direttore del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. «Runners are beautiful», il claim d’impatto che fa presa e rimanda un messaggio di inconfondibile bellezza. Ovunque mamme, bambine, nonne, future madri a godersi il sole estivo, ad apprezzare l’iniziativa messa in campo, a ritagliarsi uno spazio di piacevole relax.Un successo nei numeri e nei contenuti l’evento il «Bosco in Rosa», che diventerà un appuntamento fisso nella programmazione cittadina. Occasione, inoltre, per veicolare l’importanza della prevenzione grazie al Camper Donna dell'Associazione Lotta Tumori Seno – Napoli (nelle foto di Gennaro Lettieri). «Oltre venti visite ecoguidate effettuate con l’ambulatorio mobile. Livello di approfondimento maggiore rispetto ai controlli senologici standard. Continua la nostra campagna senza interruzioni in favore delle donne», spiega soddisfatta la professoressa di Economia alla Federico II Nunzia Nappo, coordinatrice scientifica dell’ALTS. A tagliare per prima il nastro d’arrivo Anna Maria Capasso (Amatori Vesuvio) di Ponticelli, che ha chiuso il percorso dopo 21 minuti. «E' stato bellissimo, perché non sempre ci dobbiamo confrontare nelle gare dove ci sono premi ma soprattutto dove c'è solidarietà. Emozionante correre tra tante mamme e speriamo che questo traguardo sia di buon auspicio per le competizioni agonistiche che mi accingo a disputare». Una corsa in solitaria chiusa con tre minuti di vantaggio su Maura Mirra e Martina Onza e poi una fiumana in rosa che si è dipanata in un colpo d’occhio incredibile con la più piccola partecipante, Maria, di soli 9 mesi in passeggino. Percorso originale dalla fagianeria alla Reggia e ritorno. «Siamo stati felicissimi di ospitare la corsa, poichè il Bosco si presta particolarmente con i suoi fantastici scenari. Una giornata di festa per scoprire la bellezza e la ricchezza botanica del nostro bosco e quanto offre il nostro campus culturale», ha affermato il direttore della Reggia Sylvain Bellenger. Nell’anno che presto volge alle Univerdiadi 2019 il Bosco in rosa è solo il primo degli appuntamenti ideati dalla Napoli Running. Sorrisi e braccia alzate, voglia di condividere l'emozione di una corsa in rosa.