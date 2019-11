Tappa in Campania per il progetto «Erasmus Broken Family Children»

Come supportare gli studenti con famiglie che hanno genitori separati e sono in una situazione di disagio sociale e come aiutarli ad affrontare le tematiche sociali con il sostegno della scuola e vivere lo sport come inclusione: questi i temi fondamentali trattati durante il quarto meeting transnazionale “Erasmus + Broken Family Children”, che si è svolto all'istituto comprensivo Socrate-Mallardo di Marano di Napoli.



La preside Teresa Formichella ha accolto i partner del progetto che nasce in Turchia e che coinvolge docenti provenienti da Italia, Macedonia, Polonia, Romania e naturalmente Turchia. Durante i giorni del meeting, la delegazione Erasmus, inoltre, ha avuto la possibilità di poter ammirare le bellezze del territorio campano, dagli scavi di Pompei al Teatro di San Carlo, dalla Certosa e Museo di San Martino a Napoli sotterranea.

Non solo arte, ma anche cucina napoletana e soprattutto pizza classica napoletana, come quella di Gaetano Zarelli, della pizzeria Donna Sofia in Via Tribunali. I docenti hanno potuto degustare la classica fritturina partenopea, insieme ad un assaggio di pizze, in particolare marinara e margherita, per raccontare la tradizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA