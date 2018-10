Task force regionale antiviolenza, premiazione per il corso «Donne e giustizia»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 17:00

L'assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania Chiara Marciani, lunedì 8 ottobre alle ore 10.00 a Palazzo Armieri in Via Nuova Marina a Napoli premierà i discenti del corso “Donne e Giustizia”. Data l’importanza dell’evento saranno ospiti della manifestazione finalizzata alla creazione della prima Task Force Regionale antiviolenza grandi nomi di professionisti esperti nelle varie materie tra cui: l’Avvocato Nino Marazzita, il Comandante dei Carabinieri di Napoli Nord Capitano Luca Mariano, la dr.ssa Rossella Zingaro Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza dott. Giuseppe Scialla, il Medico Chirurgo Juanita Pilar Coppola. Madrina dell’evento l’attrice Marina Tagliaferri, storica tra l’altro della fiction «Un posto al sole» che da sempre vicino ai problemi sociali e soprattutto al tema del Femminicidio hanno creato all’interno della fiction uno sportello antiviolenza proprio per sottolineare l’importanza della denuncia che può salvare le vite umane.La Criminologa Iolanda Ippolito esperta da anni sul suo territorio, in qualità anche di Pubblico Ufficiale, ha realizzato questo progetto avendo come fine ultimo quello di creare una rete di professionisti di supporto e di aiuto li dove ci sono gravi carenze, ci riferiamo non solo alle Forze dell’Ordine ma anche ai centri antiviolenza e alle associazioni di categoria. L’Assessore Chiara Marciani, ai 72 promossi del corso, attraverso una commissione ad hoc, nominerà in seguito la prima task force regionale Antiviolenza.L’Assessore Marciani ha così dichiarato :” Attraverso i progetti, ma soprattutto con la collaborazione tra i professionisti delle varie categorie, si possono ottenere ottimi risultati. La Regione Campania e il mio Assessorato stanno cercando di attuare e incrementare proprio per questo, una formazione professionale sempre piu’ all’avanguardia”Tantissime le richieste di iscrizione alla prima Edizione del Corso di specializzazione, 80 i selezionati e 72 le persone che hanno superato l’esame. Tra questi personalità di spicco delle Forze dell’Ordine e dei vari ordini professionali di tutto il territorio Campano.