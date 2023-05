Onlus I Care, teatro Cilea sold out: «Uomini che aiutano altri uomini»

La solidarietà ha fatto il pienone al Teatro “Cilea” di Napoli per sostenere l'Onlus I Care con lo spettacolo Il tempo solidale. L’Associazione nasce nel 2004 da un gruppo di amici che da circa 20 anni collabora con la Congregazione delle Ancelle Eucaristiche di Melito di Napoli per sostenere il popolo di Mulagi, un piccolo villaggio dell'Uganda.

«Mulagi non è più un piccolo villaggio africano. Oggi Mulagi è un'icona, un simbolo in grado di raccogliere tanti amici tutti con lo stesso obiettivo, fare del bene» - spiega il Presidente Antonio Mallardo.

La tenacia, la caparbietà e la fede da parte di poche suore e volenterosi laici hanno permesso di superare molte difficoltà e fornito grande motivazione. Tanti gli eventi organizzati: fiere, mercatini, lotterie, raccolte di fondi e donazioni sono un importante impulso per i progetti di promozione ed incremento della Missione.

Pozzi, ambulatori, scuole, la sala operatoria, la città dei giovani di Tororo e tanti altri progetti realizzati a Mulagi e nei tantissimi villaggi ugandesi.

«A gennaio sono partito per il mio diciottesimo viaggio» - racconta Antonio Mallardo - «In Africa fai un pozzo e ne servono altri due. Le cose da fare sono tante e questa sala piena è la dimostrazione che siamo una squadra, una grande famiglia che risponde alla chiamate importanti. Grazie di cuore a tutti».

Il tempo solidale, questo il nome dell'iniziativa che ha chiamato ad esibirsi tanti artisti napoletani. Su palco, insieme a Lello Arena, direttore artistico del teatro Cilea, e Mario Esposito, direttore generale e patron del teatro, hanno risposto alla chiamata lo scrittore e neopresidente della Fondazione Premio Napoli Maurizio De Giovanni, che ha letto e interpretato un pezzo su Napoli; tra i comici Paolo Caiazzo, Mariano Bruno, Mino Abbacuccio e tanti altri. Una serata anche ricca di musica: in scena l'Eolian Trio, composto da Carmelo Dell’Acqua (clarinetto), Francesca Taviani (violoncello), docente presso il Conservatorio di Salerno, e Stefania Cafaro (pianoforte).

«Siamo felici di partecipare a questo tipo di iniziative, sarà un'occasione per fare del bene ed esibirci per la prima volta a Napoli. - spiega Carmelo Dell'Acqua.

A cantare e ballare anche tutti i ragazzi del Cilea Academy, che hanno portato sul palco temi importanti come l'immigrazione e la relatività delle idee ed omaggiato il grande artista napoletano Federico Salvatore, recentemente scomparso.

«Uomini che aiutano altri uomini», questo lo scopo dell'iniziativa. In sala l'Arcivescovo di Tororo Emmanuel Obbo e le suore Eucaristiche di Melito, che salutano e ringraziano tutti il pubblico in questa atmosfera di festa e condivisione.

l cuore degli amici di Mulagi, dunque, si è dimostrato ancora una volta grande, tanto quanto le ambizioni dell'Onlus I Care, che è riuscita e riesce ogni volta ad affollare sale di teatro. Grande l’entusiasmo che si è respirato in platea, trascinante e coinvolgente lo spettacolo. Un successo sotto ogni punto di vista.

In scena è andato il protagonista principale: la beneficenza. Tutto questo è stato possibile grazie al fondamentale apporto dei tanti artisti che si sono susseguiti sul palco. In altre parole, protagonista assoluta della serata è stata la condivisione. Napoli c'è, non ci fermiamo.