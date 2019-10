«Telesia Half Marathon», una maratona per sconfiggere il cancro

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:32

È stata presentata in Regione Campania la quinta edizione della “Telesia Half Marathon”, mezza maratona di 21 km e la terza edizione della “Telesia Pink Race”, camminata non competitiva a sostegno della ricerca sul cancro.Presente l'assessore alla formazione alle pari opportunità della Regione Campania Chiara Marciani che ha così dichiarato."Questa iniziativa è preziosa perchè punta a valorizzare il territorio che quest’anno è Città Europea del Vino ed è bello che lo sport si coniughi con la prevenzione. È un messaggio straordinario legato a una camminata, alla tenacia di potercela e dovercela fare, alla determinazione nel superare le difficoltà. È qualcosa in cui crediamo molto e quindi ci fa piacere sensibilizzare la nostra comunità regionale sul tema. Il Sannio è una terra che ho molto a cuore e sono contenta che da lì possa essere veicolato un messaggio così straordinariamente importante per tutti.Una manifestazione ricca di iniziative che dallo sport arriva a rimarcare l'importanza della prevenzione. Un passo fondamentale per scoprire eventuali patologie e riuscire a fermarle in tempo. Le best practices meritano inevitabilmente di essere replicate ed è per questo che, dopo il successo degli anni precedenti è stato possibile promuovere una settimana all'insegna della salute, della prevenzione, del benessere e dello sport che culminerà ‪domenica 6 ottobre‬ con la Telesia Pink Race, corsa non competitiva sulla prevenzione e con la Telesia Half Marathon, quinta edizione della mezza maratona internazionale della Valle Telesina.Insieme atleti e non atleti per la ricerca. Queste iniziative non danno solo valore allo sport ma sono vetrine privilegiate per promuovere le eccellenze dei nostri territori. Un grande momento di festa capace di corroborare la consapevolezza che il Sannio è un territorio meraviglioso, ricco di realtà qualificate come la Running Telese, come le numerose associazioni che rendono vivai di benessere, di cultura, di bellezza le nostre comunità. Non si parla mai troppo di prevenzione e spesso le donne che hanno in genere il carico della salute delle famiglie, trascurano la propria. Invece la campagna di prevenzione legata alla maratona vuole essere una attenzione che tutte le donne devono avere rispetto a questo tema”.