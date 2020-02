La dirigenza della clinica Villa dei Fiori ha chiamato e i carabinieri hanno subito risposto. E così da stamattina la fanfara della X brigata dell'Arma dei carabinieri si è piazzata nella clinica Villa dei Fiori di Acerra "sfoderando" un concerto bandistico che ha allietato grandi e piccoli pazienti ospitati nel nosocomio territoriale, un enorme impianto sanitario che funge da vero e proprio ospedale convenzionato per un intero territorio popolato da centinaia di migliaia di persone. L'esibizione musicale si sta consumando in un salone della clinica. L'obiettivo dei medici è di rendere meno pesante la degenza delle persone ospitate qui anche per gravi malattie. E utilizzare l'arma della musica a volte si può rivelare un espediente efficace in questo senso. Stamattina intanto sono sopraggiunti per l'evento il proprietario della clinica Villa dei Fiori, l'ingegner Luigi Ciccarelli, il comandante della compagnia carabinieri di Castello di Cisterna, Marco Califano, i sindaci di Acerra e Castello di Cisterna, Raffaele Lettieri e Aniello Rega. © RIPRODUZIONE RISERVATA