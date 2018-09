Termina il corso Donne e Giustizia, si lavora ai nomi della task force anti-violenze

Venerdì 28 Settembre 2018, 14:57

Col crescere del numero di casi di violenze in Italia che ha colpito in particolar modo la regione Campania, è cresciuta sempre più la voglia di sovvertire questo impietoso dato. Nasce così il progetto "Donne e giustizia" ideato ed organizzato dalla criminologa investigativa Iolanda Ippolito e registrato agli organi competenti; finalizzato a formare in maniera efficiente ed efficace, personale delle forze dell'ordine e persone che per il loro lavoro, sono a contatto con queste realtà. Il seminario, ormai giunto al termine, è stato realizzato grazie all'intesa con l'assessore alle Pari oppportunità Chiara Marciani ed ha visto la partecipazione di personalità di spicco nel settore, come: la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone; il medico chirurgo Juanita Pilar Coppola specialista in Psicoterapia Ipnotica ed EMDR; il presidente dell'Ordine degli Avvocati del tribunale di Napoli Nord Gianfranco Mallardo; la Dott.ssa Maria Antonietta Troncone magistrato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Tutti coloro i quali hanno superato il corso, l'8 ottobre a Palazzo Armieri a Napoli riceveranno un attestato, riconosciuto dall'Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo e Fedeefarm ente Formazione. Inoltre i più brillanti tra loro, verranno scelti per far parte di una Task Force che risponderà alla richiesta urgente di giustizia e sicurezza da parte delle vittime di violenza. Si tratta di una Task Force sperimentale Interistituzionale a livello locale che possa raccordarsi a livello Regionale e Nazionale con i Ministeri di Competenza e i relativi Osservatori sulla Violenza di Genere, al fine di arginare questa piaga.