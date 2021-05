Terzo settore: si accendono i riflettori sul volontariato a Napoli e nel Mezzogiorno

Per il terzo anno consecutivo si accendono i riflettori sul mondo del volontariato nel Mezzogiorno. Il percorso di sensibilizzazione sulla Riforma del terzo settore iniziato nel 2018, giunge al suo terzo appuntamento con il convegno:“Cristalli liquidi. Gli enti del terzo settore, tra certezze acquisite e cambiamenti in atto”, che si terrà via web mercoledì 19 maggio.

Organizzato dalla Fondazione “Fare chiesa e città” il cui presidente è monsignor Adolfo Russo, Vicario episcopale alla cultura della Diocesi di Napoli e dallo studio legale Brandi, l’evento vede la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, della Regione Campania, della Conferenza episcopale campana, di Icomos Italia, dell’Arcidiocesi di Napoli, della Diocesi di Acerra, del Notariato napoletano e del Club dell’Unesco di Pompei.

E’ giunto il tempo – dichiara Giuseppe Brandi, ideatore e co-responsabile scientifico dell’evento – per le imprese e la Chiesa di aprire le porte agli enti del Terzo settore, al fine di avvalersi del loro prezioso contributo utile, tra l’altro, a valorizzare l’ingente patrimonio immobiliare in possesso del mondo ecclesiastico a vantaggio anche dei relativi territori, e per generare un forte impatto occupazionale necessario a far fronte all’impressionante contrazione lavorativa avutasi in seguito alla emergenza sanitaria».