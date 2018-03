Testimonianze di legalità: l'incontro con i giovani di Gragnano

Venerdì 9 Marzo 2018, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 22:31

Testimonianze di legalità: che i nostri sogni diventino responsabilità. Questo il titolo dell'incontro che si terrà il 12 marzo alle 10.30 alla biblioteca comunale di Gragnano di via Quarantola.Appuntamento organizzato dall'associazione Centro giovani santa Caterina(che aderisce a Libera contro le mafie) con il patrocinio del Comune dei monti Lattari al quale parteciperanno tanti relatori.Da Alessandra Clemente, membro del Coordinamento campano dei familiari delle vittime della criminalità, a Raffaele Cavaliere, figlio di Michele, imprenditore ucciso della camorra, al poliziotto Nicola Barbato, a Vincenzo Zurlo, presidente dell'associazione Legalmente Italia, al dirigente del commissariato di Castellammare Paolo Esposito, all'assessore alle politiche giovanili e sociali del Comune gragnanese, Sara Elefante con il sindaco Paolo Cimmino."Vogliamo rimettere al centro della scena sociale le nostre responsabilità individuali e collettive-spiega Marianna Esposito, responsabile del centro giovani, promotore dell'evento- stimolando soprattutto i più giovani a reagire, conoscere, diventando protagonisti di un cambiamento, per questo abbiamo promosso un dibattito sulla legalità".Non dissimile il parere dell'assessore Elefante. "Parlare di giustizia, legalità-aggiunge il membro della giunta di via Vittorio Veneto- è spesso utopistico, ma non bisogna demordere partendo dai bambini e dai giovani.Le nuove generazioni sono il futuro e gli attori del tessuto sociale, il respiro vivo della nostra terra da non confondere con i sospiri di rassegnazione".