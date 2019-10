Mercoledì 16 Ottobre 2019, 13:07

TORRE DEL GRECO - Lo sport come veicolo di inculsione. È il messaggio alla base di Testimonianze, iniziativa promossa a Torre del Greco e che ha visto lo svolgimento di un triangolare tra squadre di powerchairs, il calcio in carrozzina elettrica. In campo l'Albatros Bari (che si è aggiudicata la rassegna), il Matera Pegaso e il gruppo Don Orione di Ercolano.Importanti i numeri: alla rassegna svoltasi alla tensostruttura La Salle hanno preso parte oltre 500 spettatori, 200 dei quali alunni dell’istituto comprensivo San Francesco D'Assisi-Don Bosco.L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il gruppo sportivo del centro Don Orione e le associazioni Hinna Mac 82 Cittadella dello Sport, è nata proprio per promuovere il powerchair, una nuova disciplina Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) che ha il compito di dimostrare come anche i ragazzi con disabilità, se non vengono lasciati soli, possono vivere esperienze uniche.Nel corso dell’iniziativa presentato anche il volume di poesie “Piano Piano” di Gianfranco Gaglione: il ricavato delle vendite sarà devoluto alle cure di una bambina affetta da una malformazione riscontrata alla nascita.