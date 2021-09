Grande successo per il TeverolaSummerCamp2021

Si è concluso con grandissimo successo, il progetto Teverola Summer Camp 2021, promosso dall’Associazione Si Teverola Odv e l’Associazione Migr-Azioni Aps. 43 partecipanti - di cui 35 ragazzi e ragazze, 7 educatori e animatori qualificati e professionali, e un coordinatore - questi i numeri di 4 settimane intense fatte di divertimento, svago e, soprattutto, occasioni di socializzazione per tanti piccoli partecipanti.

Affermano i responsabili dell'associazione: «Per la seconda volta, siamo stati in grado di offrire a tutte le famiglie, che hanno creduto in noi, la possibilità di far vivere, ai propri figli, delle giornate di pura e sana spensieratezza tra attività ludico-ricreative e tanto tanto divertimento. La collaborazione con l’Asd Sport & Immagine, è stata una scelta vincente: l'obiettivo comune era l’inclusione al 100%. Non sono state proposte attività specifiche, ma abbiamo rimodulato il programma del #TeverolaSummerCamp2020 e siamo riusciti nel nostro intento, ovvero di suscitare emozioni e trasmettere ai ragazzi nuovi interessi. Non ci resta che dare l’appuntamento al 2022 con una nuova estate da passare all'insegna del #TeverolaSummerCamp2022. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo ma siamo già pronti per ripartire con tutte le attività delle nostre associazioni».

Non sono mancati dall'associazione i ringraziamenti nei confronti delle tante persone che hanno contribuito a questa vincente iniziativa, tra cui il Col. Pil. Andrea Nanni - Comandante il 9° Stormo; la Sig. ra Maria Domenica Papa, presidente dell’Asd Sport & Immagine di Maddaloni; l’Ufficio P.Uma.S.S., coordinato dal T.Col Antonio Totaro; la Carlinga, rappresentata dal Lgt. Francesco Gionti per il contributo economico; e tutti coloro che hanno contribuito a regalare delle settimane spensierate a bambini e ragazzi della città di Teverola.