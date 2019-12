Natale solidale, arriva “Ti regalo una storia” per i bambini del Santobono

In occasione delle festività natalizie la Fondazione Santobono-Pausilipon, Nati per Leggere Campania e Bibi Libreria dei Ragazzi presentano l’iniziativa: “Ti Regalo una storia”.



Per tutto il mese di Dicembre sarà possibile acquistare, anche a distanza, libri per bambini presso Bibi Libreria dei Ragazzi, realtà indipendente nel centro storico di Napoli (Via Raimondo de Sangro di Sansevero, 6 – Napoli – a pochi passi dal Cristo Velato), da donare a tutte le bambine e i bambini ricoverati al Santobono e al Pausilipon.



Bibi partecipa alle donazioni puntando sui primi mille giorni di vita del bambino, quelli in cui tutto si struttura e il cervello raggiunge la massima plasticità e ricettività, fondamentali ai fini della salute e dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.



Per ogni tre libri acquistati, Bibi Libreria dei Ragazzi ne regalerà un altro destinato alla fascia 0-3 anni per nutrire la mente dei nostri bambini fin da piccoli.



L’articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sostiene che ogni bambino ha diritto a “godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”. Crediamo che la salute dell’infanzia sia fatta di nutrimento, di medicine che aiutino a ristabilirla quando si sta male, ma anche di coccole, di abbracci, di calore. Quello delle storie lette dalla voce calda di mamma e papà.



E come nella fiaba di Pollicino, ci auguriamo che le storie possano diventare “sassolini” che consentiranno ai piccoli di attraversare la foresta per tornare a casa più grandi, più forti e più ricchi dopo aver vinto il proprio “lupo cattivo”.



Per informazioni sull’iniziativa e su come donare a distanza: www.bibilibreria.it, info@bibilibreria.it, facebook e instagram: Bibi Libreria dei Ragazzi #tiregalounastoriaconbibi © RIPRODUZIONE RISERVATA