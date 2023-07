“Toghe d'estate”, avvocati in campo per "Il Mondo di Lalla"

“Toghe d’estate 2023”: è stato presentato ieri in conferenza stampa il tradizionale saluto estivo degli avvocati prima della pausa per le vacanze. Quest’anno la kermesse festeggerà il decennale al Post Aperitive di Coroglio giovedì 27 luglio, a partire dalle 22. La serata sarà l’occasione per promuovere una raccolta fondi in favore dell’associazione Il mondo di Lalla.

A presentare l’evento sono stati Gennaro Demetrio Paipais dell’Unione giovani penalisti, Alessio Savarese e Raffaele Torrese di Centro Studi Calamandrei, Giusy De Rosa di Comunicare Liberi, Daniela Russo e Pina Campolo di Officina Forense, Sergio Pisani di Tresuvio, Alessandro Gargiulo di Movimento Forense, il delegato dell’Ordine per i rapporti con le imprese Armando Rossi, il delegato Cassa Forense Giacomo Iacomino, Giustino Ferone dell’Ugc, Rosita Saporito della Camera Minorile di Torre Annunziata, Alfonso D’Aniello di Apertis Verbis, Nicolas Esposito di Politea, Angelo Pisani di Diego Maradona Napoli Social Club e gli studi legali di Leopoldo Perone, Antonio Rizzo, Simone Mancini, Antimo Verde, Marco de Maria, Fabio Segreti, Antonio Libonati.

La serata solidale vede la partnership di Giuffrè Francis Lefebvre, Giudice srl, società di intermediazione assicurativa e l’adesione di Giuseppe Rutigliani, Vincenzo Massimiliano Acri, Nicola Vizzini, Crescenzo de Carmine. Il ricavato sarà destinato alla associazione a sostegno dei bambini meno fortunati, fondata da Michele e Valentina, i genitori di Lavinia Trematerra, una bimba napoletana di 7 anni, che fu travolta da una statua in un albergo di Monaco di Baviera un anno fa.

Tanti i testimonial del mondo dello spettacolo che hanno aderito all’iniziativa e hanno contribuito con video messaggi in rete. Tra questi Annalisa Minetti, Alessia Fabiani, Giovanna Rei, Roberta Fonta, Giulia Befera, Marco Valotta, Noemi Pirozzi alcuni dei quali parteciperanno, insieme ad altri artisti, giovedì sera al Post.